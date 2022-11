1 Ein Sendersuchlauf soll nach der Umstellung der Frequenzen helfen. Foto: dpa/Sophia Kembowsi

Etliche Vodafone-Kunden aus dem Landkreis und darüber hinaus beschweren sich derzeit darüber, dass sie seit Tagen über ihren Kabelanschluss kein Fernsehprogramm mehr empfangen können. Ein Vodafone-Pressesprecher dementiert die Vermutung, es könne sich dabei um eine Netzstörung handeln. Vielmehr handle es sich um eine technische Umstellung, die am 13. Oktober stattgefunden habe und bei der gut 350 TV- und Radiosender auf eine neue Frequenz verschoben werden. In Ludwigsburg habe diese Umstellung bereits stattgefunden, die Kunden seien informiert worden – per Brief, E-Mail, SMS oder Hausaushänge. Um das Programmangebot wie gewohnt zu empfangen, sei nach der Umstellung ein Sendersuchlauf erforderlich, der oft automatisch erfolge, manchmal aber auch mehrmals durchgeführt werden müsse.