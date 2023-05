1 Die Kraft der Sonne wird zwar auch bei uns genutzt – wie bei der Solarthermieanlage auf dem Römerhügel. Mit erneuerbaren Energien scheffeln die hiesigen Stadtwerke derzeit aber nicht das große Geld. Foto: /Karsten Schmalz (Archiv)

Anders als in Tübingen verdienen sich die kommunalen Versorger im Landkreis Ludwigsburg derzeit trotz der höheren Preise keine goldene Nase. Doch die aktuelle Lage bringt auch Chancen mit sich.









Vor wenigen Wochen hat Boris Palmer, der Oberbürgermeister von Tübingen, mit einem Geständnis überrascht: Die Tübinger Stadtwerke profitieren derzeit in erheblichem Maß von der Energiekrise, indem sie Strom aus Solar- und Windkraft zu ungewöhnlich hohen Preisen an der Börse verkaufen. Verdienen sich die Stadtwerke in der Region ebenfalls eine goldene Nase?