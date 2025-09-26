Diese Orte im Kreis Ludwigsburg sind ein Magnet für Einkaufsbummler

Der Einzelhandel in der Stadt Ludwigsburg lockt viele Menschen an – wenig überraschend. Doch auch zwei eher beschauliche Örtchen im Landkreis erweisen sich als echte Einkaufs-Hotspots.
Im Einzelhandel im Landkreis Ludwigsburg wurden allein in diesem Jahr gut 3,4 Milliarden Euro umgesetzt – davon gehen mehr als eine Milliarde Euro auf das Konto der Stadt Ludwigsburg. Hier wird mehr Geld in den Geschäften ausgegeben als in jeder anderen Kommune im Landkreis – und auch im bundesweiten Vergleich steht die Stadt sehr gut da. Aber wie sieht es im Rest des Landkreises aus?