Trotz Hitzeperioden und niedriger Pegelstände gibt es kaum Einschränkungen für den Wassersport auf Enz und Neckar – nur an einer besonders schönen Stelle gibt es strenge Regeln.
Viele Menschen in der Region nutzen die Sommerferien, um direkt vor der Haustür kleine Abenteuer zu erleben. Besonders gut funktioniert das im Kreis Ludwigsburg auf der Enz und dem Neckar. In den Sommermonaten ziehen Ruderboote, Kanus und Stand-Up-Paddle-Boards (SUP) in großer Zahl über die Flüsse, selbst wenn die Pegel – wie aktuell – niedrig sind.