Kreis Ludwigsburg: Müll-Zahlen zeigen: Der Landkreis liefert viel Abfall in die Region

1 Der Restmüll verlässt komplett den Landkreis Ludwigsburg und wandert zum Großteil nach Stuttgart. Foto: picture alliance / Julian Strate

Auf den Deponien des Kreises Ludwigsburg landet viel Abfall aus der ganzen Region. Dass der Kreis aber keineswegs die „Müllhalde der Region“ ist, belegen nun Zahlen aus den letzten Jahren. Die meisten anderen Abfallarten werden nämlich nicht hier verwertet.











„Bei der Diskussion um einen neuen Deponiestandort wurde teilweise der Eindruck erweckt, nur der Kreis Ludwigsburg nehme Abfall aus der Region auf“, sagt Joachim Kölz von der CDU. Deshalb wolle man angesichts der aktuellen Deponiestandortsuche klar analysieren, wie die Verflechtungen in der Region beim Thema Müll aussehen. Das hat die AVL – die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises – nun getan. Auf dieser Grundlage sei die Lastenverteilung in der Region deutlich geworden. „Es ist eben nicht so, dass der Kreis nur Abfall aufnimmt, sondern viel wird auch aus von uns in andere Kreise der Region und teilweise darüber hinaus verbracht“, sagt Kölz.