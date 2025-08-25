Kreis Ludwigsburg: Mindestens 37 Prozent aller Krebserkrankungen gelten als vermeidbar

Das Landratsamt Ludwigsburg nimmt die Themen der nationalen Krebspräventionswoche auf und stellt ein mehrwöchiges Programm auf die Beine.
Arzttermine verbinden viele mit vollen Wartezimmern, Untersuchungsräumen und vielleicht unangenehmen Minuten. Doch Vorsorge, insbesondere Krebsvorsorge, ist weit mehr als das: „Sie ist kein Termin, sie ist eine Investition in die Zukunft“, sagt Uschi Traub, Leiterin des Fachbereichs Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung beim Landratsamt Ludwigsburg. Auf die Wichtigkeit der Termine sollen die anstehenden Krebspräventionswochen aufmerksam machen. Das teilt die Behörde mit.