Kreis Ludwigsburg: Kleine Taten, große Folgen – Umweltkatastrophen lassen sich verhindern

Zwei Beispiele aus dem Kreis Ludwigsburg zeigen: Kleine Umweltdelikte haben massive Folgen. Der Klima- und Umweltschutz muss auch auf lokaler Ebene wieder ernst genommen werden.
Seit Monaten rückt der Umwelt- und Klimaschutz in den Hintergrund. Überlagert von Kriegen in der Ukraine und im Nahen Osten, von Wirtschaftskrisen und Migrationsdebatten scheint das für unsere Spezies existenziellste Thema kaum noch durchzudringen. Doch es ist nicht nur die Konkurrenz anderer Krisen, die den Blick verstellt: Umwelt- und Klimaschutz sind für Medien und Rezipienten schlicht nicht sexy genug – ohne Katastrophenbilder wie nach der Ahrtal-Flut lässt sich das Thema kaum vermarkten. Eine bittere Wahrheit: Wir stehen uns einmal mehr selbst im Weg.