1 Die Verdächtigen sollen entsprechende Bilder und Videos erhalten, aus dem Internet heruntergeladen oder weiterverbreitet haben. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Bei einer Aktion gegen die Missbrauchsdarstellungen durchsuchte die Polizei zehn Wohnungen im Landkreis Ludwigsburg. Hinweise kamen von Social-Media-Plattformen aus dem Ausland.











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Die Polizei hat im Landkreis Ludwigsburg zehn Objekte durchsucht und ermittelt gegen zehn Tatverdächtige im Alter von 16 bis 57 Jahren wegen des Besitzes und der Verbreitung von Kinder- und Jugendpornografie. Den neun Männern und einer Frau wird vorgeworfen, entsprechende Bilder und Videos erhalten, aus dem Internet heruntergeladen oder weiterverbreitet zu haben, wie es in einer Mitteilung hieß. Zwischen den Verdächtigen bestehen nach bisherigen Erkenntnissen keine direkten Verbindungen.