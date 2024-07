Kreis Ludwigsburg: Immer mehr Blitzer auf den Straßen?

1 Wer zu schnell fährt, muss vielerorts im Kreis Ludwigsburg damit rechnen, geblitzt zu werden. Foto: Jürgen Bach

Wer mit dem Auto im Kreis Ludwigsburg unterwegs ist, kommt an zahlreichen Blitzern vorbei. Egal, ob auf der B 27 oder auf der Straße Richtung Marbach oder Kornwestheim. An vielen Ecken droht das rote kurze Licht und eine saftige Strafe – zumindest für all jene, die sich nicht an die Geschwindigkeitsvorgaben halten. Wer viel und schnell fährt, für den kann es teuer werden, und manch einer fragt sich: Wird das immer mehr? Unsere Redaktion hat sich im Kreis Ludwigsburg umgehört.