Kreis Ludwigsburg: Hilflose Person im Neckar: Hubschrauber sucht Ufer ab

1 Viele Einsatzkräfte waren am Donnerstag am Neckar unterwegs. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Bei Gemmrigheim (Kreis Ludwigsburg) wurde am Donnerstagmorgen eine hilflose Person im Neckar gemeldet. Es folgt eine groß angelegte Suche zwischen Besigheim und Kirchheim. Hubschrauber und Drohne kommen zu Einsatz. Bislang jedoch ohne Erfolg.











Einen Großeinsatz der Polizei hat am Donnerstagmorgen die Meldung einer hilflosen Person im Neckar bei Gemmrigheim ausgelöst. Gegen 9.30 Uhr meldete die Polizei, es gebe den Verdacht, dass eine Person in hilfloser Lage im Neckar treibe. Vom Ufer aus hatte jemand dies beobachtet. In der Folge seien „Einsatzmaßnahmen durch starke Kräfte sämtlicher Hilfsorganisationen“ gestartet worden. Eine Drohne wurde eingesetzt und sogar der Polizeihubschrauber flog den Neckar und das Ufer zwischen Besigheim und Kirchheim ab. Dann fanden die Einsatzkräfte einen Ball. „Die Suche nach der Person geht weiter“, teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ludwigsburg daraufhin mit. Der Ball habe zur Person gehört. Viele Einsatzkräfte von Polizei und anderen Rettungsorganisationen wie DLRG, Feuerwehr und DRK waren im Einsatz. Taucher suchten im Neckar nach der Person. Am frühen Nachmittag wurde die Suche ergebnislos eingestellt. An diesem Freitag soll weiter gesucht werden. Eine konkrete Vermisstenmeldung lag der Polizei nicht vor.