Kreis Ludwigsburg: „Herzstück des ÖPNV“: Silvija Ilic ist Busfahrerin des Jahres

Die 45-Jährige sitzt seit sieben Jahren hinter dem Steuer. Jetzt wurde sie für ihren Einsatz ausgezeichnet. Dabei lief der Start ihrer Busfahrer-Karriere alles andere als nach Plan.
An den Beginn erinnert sich Silvija Ilic noch gut: Es war an einem Tag im Jahr 2018. Ilic saß in der U-Bahn, gerade hatte sie sich von ihrem Mann getrennt. Sie dachte darüber nach, dass sie als Kauffrau zu wenig verdient. Da sah sie die Stellenanzeige als Busfahrerin bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Noch am selben Tag bewarb sie sich. Nur wenig später saß sie bereits zum ersten Mal hinter dem Steuer.