Kreis Ludwigsburg: „Herzstück des ÖPNV“: Silvija Ilic ist Busfahrerin des Jahres

Die 45-Jährige sitzt seit sieben Jahren hinter dem Steuer. Jetzt wurde sie für ihren Einsatz ausgezeichnet. Dabei lief der Start ihrer Busfahrer-Karriere alles andere als nach Plan.

An den Beginn erinnert sich Silvija Ilic noch gut: Es war an einem Tag im Jahr 2018. Ilic saß in der U-Bahn, gerade hatte sie sich von ihrem Mann getrennt. Sie dachte darüber nach, dass sie als Kauffrau zu wenig verdient. Da sah sie die Stellenanzeige als Busfahrerin bei der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB). Noch am selben Tag bewarb sie sich. Nur wenig später saß sie bereits zum ersten Mal hinter dem Steuer.

Die erste Fahrstunde mit einem Bus war wahrlich kein Vergnügen. Ihr Fahrlehrer ließ sie eine Kurve fahren, die sie – nur autoerprobt – als niemals machbar einschätzte. Doch ihr Fahrlehrer ließ keine Ausreden zu. „Ich bin 10.000 Tode gestorben“, erinnert sich Ilic. Sie schaffte es, doch als die Fahrstunde vorbei war, war für sie klar, dass sie niemals mehr mit einem Bus fahren möchte. Sieben Jahre später wurde Ilic nun vom Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) als „Busfahrerin des Jahres“ im Kreis Ludwigsburg ausgezeichnet.

Ilic setzte sich gegen drei männliche Konkurrenten durch

Seit 2004 verleiht die VVS die Auszeichnung zum Busfahrer des Jahres in Stuttgart und den fünf Verbundlandkreisen Böblingen, Esslingen, Rems-Murr, Göppingen und Ludwigsburg. Die Fahrgäste können online Vorschläge einreichen, eine Jury mit Vertretern von VVS, Verbundlandkreisen und Verkehrsunternehmen wählt dann aus. Dabei setzte sich Ilic gegen ihre drei männlichen Konkurrenten im Kreis Ludwigsburg durch.

Als Dankeschön erhielt Ilic einen Blumenstrauß sowie einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro. Und einen Wimpel mit der Aufschrift „Busfahrerin des Jahres“, den sie ab sofort in ihre Fahrerkabine hängen will. Der Bus sei wie ihr „Baby“ – ganz anders als noch vor sieben Jahren. Damals war es ihr Fahrlehrer von der SSB, der sie zum Weitermachen motivierte: „Wir brauchen dich“, sagte er.

Vielfältiger Einsatz für die Gesellschaft

Ilic blieb und ist mittlerweile beim Stuttgarter Busunternehmen Knisel angestellt. Deren Geschäftsführer freut sich besonders über die Auszeichnung: „Ich bin sehr stolz. Frau Ilic bringt jeden Tag eine Topleistung, auch als Betriebsratsvorsitzende“, lobt er. Ilic ist auch sonst eine umtriebige Person: Sie engagiert sich etwa beim Schulbus-Training für weiterführende Schulen in Remseck.

Dort lernen alle Fünftklässler einen kompletten Vormittag, wie man sich im Bus zu verhalten hat. Ilic übernimmt dabei den praktischen Teil – und sieht sich in dieser Rolle auch als Vorbild: „In der Schule ist es die Lehrerin, zuhause die Mama, aber auch wir müssen aufpassen auf die Kinder.“ Sie ist selbst Mutter von zwei Mädchen, die inzwischen im Teenageralter sind.

Als Dankeschön für ihren Einsatz bekam Silvija Ilic neben Wimpel und Blumenstrauß auch einen 200-Euro-Einkaufsgutschein von VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian und dem Ersten Landesbeamten Jürgen Vogt überreicht. Foto: Simon Granville

Ihren Umstieg zur Busfahrerin bereut Ilic nicht

Von ihren Fahrgästen wird Ilic auch wegen ihrer freundlichen Art geschätzt. „Solche Persönlichkeiten bilden das Herzstück des ÖPNV“, sagt der Erste Landesbeamte und Verkehrsdezernent Jürgen Vogt. VVS-Geschäftsführerin Cornelia Christian hebt hervor, dass mehr Menschen wie Ilic im ÖPNV gebraucht werden: „Der öffentliche Nahverkehr braucht engagierte Persönlichkeiten, die mit Herz und Verstand bei der Sache sind.“ Busfahren könne auch Spaß machen – so sieht das auch Ilic selbst, die ihren Umstieg von der Kauffrau zur Busfahrerin nicht bereut.

Doch nicht jeder Tag ist einfach, das hat auch Ilic schon erfahren müssen: Eines Tages hatte es in Ludwigsburg Glatteis – eine Situation, die für sie völlig fremd war. Im Bus saß nur ein einziger Fahrgast. Als ihn Ilic irgendwie zur nächsten Haltestelle geschlittert hatte, stieg er aus, kreidebleich, und sagte: „Ich werde nie wieder in einen Bus einsteigen.“ Doch genauso wie Ilic nach ihrer ersten Fahrstunde sich wieder hinter das Steuer setzte, fuhr auch er wieder Bus. Denn die Fahrgäste wissen: Bei Ilic im Bus sind sie gut aufgehoben.