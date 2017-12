Kreis Ludwigsburg Fußgängerin angefahren und schwer verletzt

Von red 08. Dezember 2017 - 15:01 Uhr

Die junge Frau erlitt schwere Verletzungen Foto: Phillip Weingand / Symbolbild

In Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) wird am Freitagmorgen eine 26-jährige Frau von einem Auto angefahren und schwer verletzt.

Stuttgart - Eine 26 Jahre alte Fußgängerin musste am Freitag nach einem Unfall, der sich kurz nach 7 Uhr in der Straße „Nähere Hurst“ in Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) ereignete, vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Mehr zum Thema

Nach Unfall schwer verletzt

Laut Polizei ging die junge Frau den Gehweg entlang und wollte die Einmündung des Kurt-Lindemann-Wegs in Markgröningen passieren. Hierbei wurde sie vom Mazda eines 58-Jährigen erfasst, der nach links in den Kurt-Lindemann-Weg abbiegen wollte. Sie stürzte auf den Asphalt und erlitt schwere Verletzungen.