Kreis Ludwigsburg Frau nach Zusammenstoß zweier Autos verletzt

Von red 03. Mai 2018 - 21:17 Uhr

Ein 21-jähriger VW-Fahrer ist in Vaihingen an der Enz am Donnerstagabend mit dem Opel einer 33-Jährigen zusammengestoßen. Dabei verletzte sich die Frau leicht.





Vaihingen an der Enz - Ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Vaihingen an der Enz im Ortsteil Kleinglattbach (Kreis Ludwigsburg) entstanden. Der Fahrer eines VW-Golf war gegen 20 Uhr auf der Bahnhofstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und fuhr dabei links an einer Verkehrsinsel vorbei. Dabei kollidierte der 21 Jahre alte Fahrer mit dem Opel einer 33-Jährigen, die in diesem Moment vom Berglesweg kommend nach rechts abbiegen wollte. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 33-Jährige leichte Verletzungen an der Hand zu, die vor Ort von einer hinzugezogenen Rettungswagenbesatzung behandelt wurden.

Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.