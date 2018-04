Kreis Ludwigsburg Frau im Zug sexuell belästigt

Von red/aks 06. April 2018 - 14:39 Uhr

Am Bahnhof in Kirchheim am Neckar stieg der unbekannte Mann aus der Bahn aus. (Symbolbild) Foto: dpa

Eine Frau fährt mit dem Zug von Heilbronn in Richtung Stuttgart. Auf der Fahrt wird sie von einem unbekannten Mann zuerst angesprochen, dann fast er ihr ans Knie und an die Innenseite ihres Oberschenkels.

Kirchheim am Neckar - Ein bislang unbekannter Täter hat am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr in einer Regionalbahn zwischen Heilbronn und Stuttgart eine Frau sexuell belästigt.

Laut Polizei stieg die 29-jährige Frau in Heilbronn in den Zug ein und setzte sich in eine vierer Sitzgruppe. Kurz vor dem Halt im Bahnhof in Kirchheim am Neckar (Kreis Ludwigsburg) setzte sich ein unbekannte Mann ihr gegenüber und sprach die 29-Jährige an. Als die Frau darauf nicht reagierte, griff der Mann ihr an ihr Knie sowie an die Innenseite ihres Oberschenkels.

Am Bahnhof in Kirchheim am Neckar stieg der Mann, den die junge Frau als 25 bis 35 Jahre alt und mit schwarzen Haaren und Stoppelbart beschreibt, schnell aus der Regionalbahn aus. Zur Tatzeit trug der Unbekannte einen schwarzen Kapuzenpulli, wobei er die Kapuze über den Kopf gezogen hatte.

Zeugen sollen sich unter der Telefonnummer 0711/870-350 bei der Polizei melden.