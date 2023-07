1 Leere Betten in Flüchtlingsunterkünften: Im Kreis Ludwigsburg dürfte es die aller Voraussicht nach bald nicht mehr geben. Foto: dpa/Bodo Schackow

Die Coronapandemie hat Flüchtlinge davon abgehalten, nach Deutschland zu kommen. Auch im Kreis Ludwigsburg ist nun ein „gewisser Nachholbedarf“ zu spüren.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Kreis Ludwigsburg - Corona, Corona, Corona – derzeit dreht sich in Deutschland alles um die Pandemie. Aber auch das Thema Flüchtlinge rückt wieder stärker in den Fokus, denn es drängen wieder mehr Menschen in die Europäische Union und nach Deutschland – auch in den Kreis Ludwigsburg.