Kreis Ludwigsburg Firmengärten ausgezeichnet: Wildnis mit Biotop gewinnt

Von sada 11. Dezember 2017 - 17:46 Uhr

Im Wettbewerb um den besten Firmengarten, ausgerichtet von der Grünen Nachbarschaft, hat ein ökologisch angelegte Paradies gewonnen.





Kreis Ludwigsburg - Die Grüne Nachbarschaft hat die besten Firmengärten ausgezeichnet. Gesamtsieger wurde das Gartenkonzept von Hahn & Kolb in Ludwigsburg. Ein Regenwasserbecken, eine Wildblumen- und Streuobstwiese sowie viel Naherholungsraum für die 300 Mitarbeiter bieten gleichermaßen Platz für Mensch und Natur auf 36 000 Quadratmetern. In der Kategorie Ökologie hat die Bietigheimer Wohnbau den ersten Platz gemacht. Schon in den 70er Jahren wurde neben dem Firmengebäude ein begrüntes Wasserbecken angelegt, in dem heute Kröten quaken. In der Kategorie „Soziale Aspekte“ erzielte Dürr Dental aus Bietigheim-Bissingen die meisten Punkte. Der Dachgarten wurde so angelegt, dass ihn die Mitarbeiter nutzen können und auch aus den Besprechungsräumen darauf blicken. Für die beste Gestaltung wurde die Kreissparkasse Ludwigsburg ausgezeichnet. Der Garten mit idyllischen Freiräumen, Sitzgelegenheiten und einem großzügigen Zuhause für Bienen hat beeindruckt. Rund 20 Unternehmen aus den sechs Kommunen, die sich dem interkommunalen Projekt zur Förderung der Natur angeschlossen haben, hatten sich beworben.