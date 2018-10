Kreis Ludwigsburg Feuer in Dachgeschosswohnung – Zwei Bewohner werden gerettet

Von red 21. Oktober 2018 - 19:26 Uhr

In einer Dachgeschosswohnung im Kreis Ludwigsburg bricht ein Feuer aus. Zwei Bewohner können das Mehrfamilienhaus nicht mehr verlassen. Die Wohnung ist nach dem Brand nicht mehr bewohnbar.





Aldingen am Neckar - In einer Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in Aldingen am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Bewohner müssen aus den Flammen gerettet werden.

Wei die Polizei berichtet, entzündete sich der Brand in der Dachgeschosswohnung gegen 16.12 Uhr und griff auf das Dach über. Die Bewohner konnten das Haus selbstständig verlassen – bis auf zwei Bewohner, die sich noch in der Wohnung befanden. Diese wurden durch Rettungskräfte in einen sicheren Bereich im Gebäude verbracht, bis der Brand um 17.15 Uhr gelöscht war.

Die betroffene Wohnung ist nicht mehr bewohnbar

Die beiden Bewohner waren während der gesamten Einsatzmaßnahmen unter der Obhut der Rettungskräfte. Eine Person wurde durch Einatmen von Rauchgasen leicht verletzt, musste jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden.

Die betroffene Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Der 43-jährige Bewohner wurde in einer städtischen Einrichtung untergebracht. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an.