5 Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf etwa 80 000 Euro. Foto: KS-Images.de / Andreas Rometsch

Insgesamt zwölf Autos rammte eine Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Samstagnacht in Ludwigsburg, bis sie schließlich in einer Baugrube landete.











Link kopiert



In der Nach auf Sonntag ereignete sich in der Bahnhofstraße in Ludwigsburg ein schwerer Verkehrsunfall.