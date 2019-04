1 In Gerlingen wurden mehrere BMW ausgeschlachtet. (Symbolbild) Foto: Shutterstock/Gargantiopa

Schon wieder haben Diebe aus mehreren BMW Lenkräder und Navigationsgeräte gestohlen. Nach Fällen in Ehningen, Pleidelsheim und Nürtingen haben die Täter nun in Gerlingen zugeschlagen.

Gerlingen - Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Montag in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg) aus mindestens acht BMW Lenkräder und fest verbaute Navigationsgeräte ausgebaut und dabei Diebesgut von mehreren Tausende Euro gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, gelangten die Täter in den meisten Fällen in den Innenraum, indem sie das hintere Dreiecksfenster der Fahrer- oder Beifahrerseite einschlugen.

In der Immelmannstraße bauten sie aus einem BMW anschließend das Lenkrad aus, ebenso wie in der Robert-Schuman-Straße. Dort schlugen sie gleich zweimal zu und ließen aus einem weiteren BMW neben dem Lenkrad noch das Navigationsgerät mitgehen. Das gleiche Diebesgut fiel ihnen auch in der Richthofenstraße in die Hände. Hier machten sie sich an einem Cabrio zu schaffen, an dem sie das Dach aufschlitzten, um ins Innere zu gelangen.

Die Polizei sucht Zeugen

Bei einem BMW, der in der Hasenbergstraße abgestellt war, begnügten sie sich dagegen mit dem Ausbau des Navigationsgeräts. Ebenso wie in der Oberen Ringstraße, der Lontelstraße und der Gottlieb-Eisele-Straße. Dort entwendeten sie zudem noch einen Geldbeutel, der in der Mittelkonsole abgelegt war und einen geringen Bargeldbetrag enthielt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07141/18-9 zu melden.

In der vergangenen Woche ist es in den Kreisen Ludwigsburg, Böblingen und Esslingen zu ähnlichen Taten gekommen. Dabei standen immer BMW im Zentrum des Interesses der Diebe. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern um professionelle Diebesbanden handelt.