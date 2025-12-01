Kreis Ludwigsburg: Einbruchswelle reißt nicht ab – Mehrere Wohnungen und Vereinsheim durchsucht

Auch am letzten November-Wochenende waren wieder Einbrecher im Kreis Ludwigsburg unterwegs. Ihnen fielen Bargeld, Schmuck und eine Handtasche in die Hände.
Die Meldungen über Diebstähle am Wochenende gehören in den Wintermonaten fast schon zum Montag dazu. Und auch das letzte November-Wochenende bildet da keine Ausnahme. Wie die Polizei mitteilt, wurde in mehrere Wohnungen und ein Vereinsheim im Kreis Ludwigsburg eingebrochen. Die Einbrecher entkamen dabei insgesamt mit Beute im Wert von mehreren Tausend Euro.