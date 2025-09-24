Kreis Ludwigsburg: Einbruchsserie: Angeklagte gestehen, Urteil schon früher

Drei Männer sollen mehr als 360 000 Euro Beute gemacht haben. Vor Gericht einigten sich die Beteiligten auf Strafrahmen – das Verfahren beschleunigt sich deutlich.
Der bis Mitte Januar terminierte Prozess am Landgericht Heilbronn um eine Einbruchserie in den Landkreisen Ludwigsburg und Heilbronn dürfte sich erheblich abkürzen. Am zweiten Prozesstag einigten sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf Strafrahmen für die drei Angeklagten im Alter von 26, 30 und 50 Jahren. Für Ersteren wurde im Falle eines Geständnisses ein Strafkorridor von sechs Jahren und neun Monaten bis sieben Jahre und drei Monaten vereinbart. Der 30-Jährige kann mit einem Rahmen von fünf Jahren und neun Monaten bis sechs Jahren und drei Monaten rechnen. Für den 50-Jährigen wurde ein Strafrahmen von sechseinhalb bis sieben Jahren vereinbart.