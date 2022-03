1 Die Querung über den Altneckar bei Pleidelsheim wird ein Vierteljahr gesperrt. Foto: Kuhnle

Von Mitte März an müssen sich die Autofahrer im Bereich Freiberg, Ingersheim und Pleidelsheim auf Behinderungen einstellen – betroffen ist auch die Anschlussstelle für die A 81.















Kreis Ludwigsburg - Nach jahrelangen Vorplanungen geht es nun los: In einem Kraftakt bringen Behörden und Versorgungsunternehmen für knapp 3,5 Millionen Euro die Ortsdurchfahrt Ingersheim (Kreis Ludwigsburg) und die dortige Infrastruktur auf den neusten Stand. Größere Behinderungen sind absehbar.

Vollsperrung übers Wochenende

Die ersten Arbeiten beginnen jedoch am Freitag, 11. März, um 8.30 Uhr an der alten Neckarbrücke am Ortsausgang von Freiberg-Beihingen in Richtung Pleidelsheim. Bis voraussichtlich Sonntag, 20 Uhr, erhält die Brücke einen neuen Straßenbelag. Dazu wird die Landstraße zwischen den beiden Orten voll gesperrt. Denn vom folgenden Montag, 14. März, an dient diese als Umfahrung der Baustelle in Ingersheim.

Die Gelegenheit nutzt das Regierungspräsidium (RP) Stuttgart als zuständige Behörde laut einer Mitteilung, und baut die Querungshilfe am Wanderparkplatz „Obere Ansel“ um, damit Radfahrer leichter über die Straße kommen. Wer an diesem Wochenende mit dem Auto von Freiberg nach Pleidelsheim oder umgekehrt möchte, muss über Ingersheim fahren. Die Umleitung beginnt am Freiberger Ortseingang von Ludwigsburg kommend am Kreisverkehr beim neuen Friedhof. Von dort geht es über die Landstraße (L 1113) an Freiberg vorbei nach Großingersheim und durch diesen Ort nach Pleidelsheim.

Durchfahrt durch Ingersheim nicht mehr möglich

Am Montag, 14. März, rücken die Bautrupps dann zur Sanierung der Ortsdurchfahrt von Ingersheim an. In mehreren Abschnitten lassen die jeweiligen Betreiber Kanäle, Gas- und Wasserleitungen verlegen oder erneuern. Die Arbeiter stellen neue Masten für die Straßenbeleuchtung auf und ziehen Breitbandkabel ein. Im Auftrag des RP Stuttgart erhält die Durchgangsstraße zu guter Letzt einen neuen Belag. „Es wird eine Herausforderung, aber ein Chaos erwarten wir nicht“, sagt die Ingersheimer Bürgermeisterin Simone Lehnert. Im Gegenteil freue man sich auf die Verbesserungen: Neu gestaltete Haltestellen ermöglichten es, barrierefrei in den Bus ein- und auszusteigen. Radfahrer und Fußgänger erhielten komfortablere Wege.

Verkehr wird weiträumig umgeleitet

Bis etwa Pfingsten wollen sich die Bauarbeiter einmal durch den ganzen den Ort graben. Der Durchgangsverkehr muss eine Umleitung fahren: Am Ortseingang Großingersheim am Gewerbegebiet geht es auf die Ludwigsburger Straße nach Freiberg bis zum Kreisverkehr am neuen Friedhof. Von dort führt die Umleitung durch Freiberg den Berg hinunter auf der Mühlstraße und im Neckartal über den Fluss auf der Mundelsheimer Straße, nach Pleidelsheim – und umgekehrt.

Wer in Ingersheim startet oder dorthin möchte, für den richtet die Gemeinde Umleitungen über Nebenstraßen ein. Der Schwerverkehr könne diese jedoch nicht befahren, betont das RP Stuttgart.

Neckarbrücke bei Pleidelsheim Wochen lang gesperrt

Der Pleidelsheimer Hauptamtsleiter Andreas Müller rechnet damit, dass die Arbeiten bis kurz vor Pfingsten an den Ortsanfang heranrücken. Denn mit Ferienbeginn und bis zum Ende der Sommerferien werden auch die beiden dortigen Brücken über den Altneckar und den Schifffahrtskanal saniert und dazu für Autos gesperrt. Zu Fuß und mit dem Rad wird man sie weiterhin nutzen können. Geschätzt von Juli an legen die Straßenfräsen und Bagger in Pleidelsheim los.

Dort wandert die Baustelle in vier Abschnitten über die Hauptstraße und die Mundelsheimer Straße entlang. Der Durchgangsverkehr muss weiterhin die vorher beschriebene Umleitung fahren. Für Menschen mit Start oder Ziel in Pleidelsheim schildert die Gemeinde im Ort Umleitungen aus. Spätestens Ende September will man auch damit fertig sein.