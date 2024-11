Wo kann man Dubai-Schokolade kaufen?

Die Sozialen Medien sind voll davon, die Supermarktregale hingegen leer – der Hype um die Dubai-Schokolade hört nicht auf und ist auch im Kreis Ludwigsburg angekommen. Ob als Tafel, selbst gemacht oder verarbeitet als Nachtisch, es ist gar nicht so leicht an das Produkt aus Schokolade, Engelshaar und Pistaziencreme zu kommen. Dementsprechen hoch sind die Preise. Etwa zehn Euro muss man für eine Tafel Schokolade schon bereit sein auszugeben. Kuchenstücke und Dessertvariationen bekommt man zwischen vier und sieben Euro. Wir stellen fünf Geschäfte im Kreis Ludwigsburg vor, die das Hype-Produkt anbieten.

Dubai-Schokolade im Donut

Der Donuthersteller „Happy Donazz“ im Marstall Center in Ludwigsburg ist auf den Hype aufgesprungen und bietet seinen Kunden seit kurzem die selbst hergestellte Dubai-Schokolade an. „Unsere Kunden nehmen das Angebot ziemlich gut an“, sagt die Verkäuferin des Shops. Auch der „Super Dubai Donut“, der mit Pistaziencreme und Engelshaar gefüllt ist, sei besonders beliebt.

Ausgefallene Kreationen mit Pistaziencreme

In der „4Almi Cafélounge“ am Rathausplatz 9 in Möglingen schweben Fans der Dubai-Schokolade schnell im siebten Himmel. Der Inhaber Taylan Tepeoglu, der von allen Almi genannt wird, lässt sich immer wieder neue Kreationen einfallen, um seine Gäste zu begeistern. „Ich will immer wieder etwas neues kreieren und meinen Gästen neue Torten anbieten“, sagt der 39-Jährige. Neben der Schokoladentafel gibt es beispielsweise ein Dubai-Tiramisu, einen Dubai-Cheesecake oder Dubai-Chocolate-Rolls. Alles hausgemacht. „Wir haben auch die Crumbl-Cookies, die aktuell im Hype sind.“

Natürliche Zutaten

Costa Nottas setzt in seinem „Café Physi“ (zu deutsch Natur) in der Kirchstraße 6 in Ludwigsburg auf natürliche Rohstoffe. So auch bei seiner Dubai-Schokoladentarte. „Wir nutzen unsere eigene Pistaziencreme, die in unserer Manufaktur in Griechenland hergestellt wird“, sagt Nottas. Auch das verwendete Engelshaar stammt aus Griechenland. Außerdem ist die Kreation vegan und wird nur mit Kokosblütenzucker gesüßt. Statt Butter nutzt er hochwertiges Olivenöl. „Wir setzen auf Qualität und machen quasi die gesunde Variante der Hype-Schokolade.“ Das Original aus Dubai sei sehr süß und voller Aromen. Der aktuelle Trend sei nicht der Grund die Tarte anzubieten. „Bei uns muss das Gesamtkonzept mit den Zutaten stimmen.

Dubai-Tiramisu und eine Neuheit mit Haselnussgeschmack

Das Dubai-Tiramisu gibt es im Becher zum Mitnehmen. Foto: Anna-Sophie Kächele

„Wir haben neben der Dubai-Schokolade auch Tiramisu, Schoko-Mousse und einen Dubai-Donut“, berichtet Mohannad Albakour von „Cake Town“ in der Myliusstraße 4 in Ludwigsburg. Der Betrieb nutze große Mengen Pistaziencreme, weshalb die Creme vor Ort aus Pistazien aus der Türkei selbst hergestellt wird. „Wir haben schon immer viel mit Engelshaar und Pistazien gearbeitet“, sagt Albakour.

Die Kombination, wie sie bei der Dubai-Schokolade verwendet wird, sei aber auch für ihn neu gewesen. Das Engelshaar gibt der Schokolade den besonderen Crunch. Er merke den Hype aber frage sich auch wie lange der noch anhalten wird. Deshalb setzte er auf neue Variationen. „Seit dem 6. November haben wir die Dubai-Schokolade mit Haselnusscreme im Sortiment“, sagt er. „Ich will meinen Gästen einen neuen Geschmack bieten.“

Dubai-Cheesecake

Wer bei „Cup and Bowl“ in der Wilhelmstraße 24 in Ludwigsburg noch etwas von der Dubai-Schokolade ergattern will, muss schnell sein. „Wir stellen täglich nur eine bestimmte Anzahl an Portionen her“, sagt Cem Sentürk der gemeinsam mit Dilek Rietzke das Café in der Wilhelmgalerie führt. Das liege vor allem daran, dass die Herstellung sehr aufwendig ist. „Die Leute reißen uns die Sachen aus den Händen. Wir sind immer schnell ausverkauft.“

Dass sie den Trend frühzeitig erkannt haben, sei kein Zufall. „Die Töchter von Dilek sind viel auf Social-Media unterwegs und kennen die Trends. Bisher hatten die beiden immer einen guten Riecher.“ So auch bei der Dubai-Schokolade, die im Cup and Bowl als Schokoladentafel als auch als Cheesecake oder Tiramisu angeboten wird. Für die Zukunft sei noch mehr in der „Pipeline“. „Wir sehen die Trends und haben ständig neue Ideen die wir ausprobieren wollen“, so Sentürk.