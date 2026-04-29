Kurz vor der geplanten Schließung gibt es gute Nachrichten: Die Dorf-Metzgerei bleibt erhalten. Wer sie übernimmt und wie es weitergehen soll.
Sie waren sich schon sicher, dass sie keinen geeigneten Nachfolger mehr für ihre Metzgerei finden würden. Doch manchmal kommt es anders als gedacht. Die Metzgerei Schweiker in Gemmrigheim hatte geplant, am 30. April ihre Türen für immer zu schließen – und das nach 70 Jahren. „Die Landmetzgerei Setzer wird unsere Metzgerei übernehmen“, sagt Michael Schweiker. Das habe sich in der letzten Woche entschieden.