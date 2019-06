11 Ab ins kühle Nass: Im Kreis Ludwigsburg gibt es bei den Freibädern jede Menge Alternativen. Foto: factum/Granville

Sobald die Sonne auf der Nase kitzelt und die Hitze kaum mehr auszuhalten ist, hilft ein Sprung ins kühle Nass. Im Kreis Ludwigsburg gibt es viele Alternativen. Von Hoheneck über Asperg und Steinheim bis Oberstenfeld finden Wasserratten und Sonnenhungrige das richtige Bad.

Kreis Ludwigsburg - Die 30 Grad Marke hat das Thermometer in diesem Jahr schon mehrfach überschritten. Über das Pfingstwochenende verspricht zumindest der Sonntag badetaugliche Temperaturen im Kreis Ludwigsburg. Und: der Sommer hat ja gerade erst angefangen. Gelegenheiten, sich ins kühle Nass zu stürzen, wird es wahrscheinlich noch zahlreiche geben.

Und im Kreis Ludwigsburg ist die Auswahl an Freibädern groß. Doch wo finden ambitionierte Schwimmer das beste Becken? Wo lässt sich auch außerhalb des Wassers Sport treiben? Und welches Bad bietet sich für Familien mit kleinen Kindern an? In unserer Bildergalerie haben wir die Freibäder im Kreis Ludwigsburg zusammengestellt. So viel ist jedenfalls sicher: Spaß und Abkühlung sind überall garantiert von Hoheneck bis Oberstenfeld.

Eine Übersicht über die Bäder findet sich in der Karte.