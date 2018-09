Kreis Ludwigsburg Die schönsten Wanderungen im Landkreis

Von cb 01. September 2018 - 10:53 Uhr

Nach der großen Hitzewelle macht eine ausdauernde Runde über Wiesen, durch Wälder und Täler gleich viel mehr Spaß. Wir stellen die schönsten Wanderrouten des Landkreises vor.





Ludwigsburg - Wandern ist out und nur etwas für Langweiler? Von wegen! Immer mehr junge Leute, ganze Familien, aber auch Singles oder Paare schnüren regelmäßig die Wanderstiefel. Sicher belegen kann das der Deutsche Wanderverband, der seinen Sitz in Kassel hat. Demzufolge sind 68 Prozent der deutschsprachigen Bevölkerung aktive Wanderer. Drei von vier Wanderfans möchten dabei am liebsten die Natur erleben, sich an der frischen Luft bewegen und damit etwas für die eigene Gesundheit tun.

Wanderer tun allerdings nicht nur etwas Leib und Seele, sondern auch für die hiesige Wirtschaft. Nach Angaben des Verbandes geben sie in Deutschland jedes Jahr 3,7 Milliarden Euro für ihre Ausrüstung aus. Am meisten gefragt sind dabei die Jacken, für die jährlich rund 960 Millionen Euro über den Ladentisch gereicht werden.

Wandern macht glücklich

Auch in den Regionen, die die Wanderer für ihre Touren besuchen, bleibt einiges an Geld liegen: So geben die Menschen dort 7,8 Milliarden Euro aus, davon entfallen etwa 58 Prozent auf die Gastronomie, rund 18 Prozent auf den Lebensmitteleinzelhandel und etwa 14 Prozent auf die Beherbergungsbetriebe.

Viele dieser Betriebe haben sich vom Deutschen Wanderverband als „Qualitätsgastgeber Wanderbares Deutschland“ zertifizieren lassen. Diese 1600 Betriebe und Gastgeber sind in besonderer Weise auf die Wanderer eingestellt; So bieten sie ihren Gästen eine fachkundige Beratung, holen oder bringen die Wanderer zu Startpunkten entlang der Strecke oder verfügen etwa über einen Trockenraum für verschwitzte oder frisch gewaschene Wanderklamotten.

Und der Verband kann mit noch einer Zahl aufwarten: 82,7 Prozent aller Wanderer fühlen sich nach einer Tour im Vergleich zu vorher glücklicher und zufriedener. Für alle, die sich bald ebenso fühlen möchten, haben wir diese Tipps zusammengestellt. Los geht’s!