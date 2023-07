1 Nächstes Jahr werden im Kreis Ludwigsburg 73 000 Mülltonnen ausgetauscht – auch das wird teuer. Foto: /Horst Dömötör

Der Kreis Ludwigsburg muss unglaubliche 140 Millionen Euro für seine drei Deponien ansparen – das ist viel mehr als erwartet. Das hat drastische Folgen für die Verbraucher.









Kreis Ludwigsburg - Private Haushalte und Unternehmen im Landkreis Ludwigsburg müssen sich im kommenden Jahr auf wesentlich höhere Kosten für die Müllentsorgung einstellen. Weil die Abfallverwertungsgesellschaft des Landkreises (AVL) dringend zusätzliche Einnahmen benötigt, um die Folgekosten der Deponien im Kreis stemmen zu können, sollen die Abfallgebühren im Januar erneut angehoben werden. Eine Entscheidung über die konkrete Höhe wurde im Ausschuss für Technik und Umwelt am Freitag vertagt und soll erst in der nächsten Kreistagssitzung am 11. Dezember getroffen werden. Ein Konzept aber liegt bereits auf dem Tisch.