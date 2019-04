Brand in Remseck - eine Person vermisst

1 In Remseck/Neckar ist ein Brand ausgebrochen. Foto: 7aktuell

In Remseck/Neckar ist am Montagabend ein Haus in Brand geraten. Die Feuerwehr ist im Großeinsatz, eine Person wird vermisst.

Remseck/Neckar - Im Remsecker Stadteiil Hochdorf ist am Montagabend ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilt, ist ein Gebäude in der Affalterbacher Straße in Brand geraten. Feuerwehr und Rettungsdienst seien im Einsatz. Zurzeit wird eine Person vermisst.

Mehr später an dieser Stelle.