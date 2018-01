Kreis Ludwigsburg Bauer geht in nächste Instanz

Von mat 12. Januar 2018 - 10:47 Uhr

Für das Pflanzen und für das Pflücken der Erdbeeren war die Frau unter verschiedenen Anstellungsmodalitäten beschäftigt. Zu Unrecht, sagt das Sozialgericht Heilbronn. Foto: factum/Weise

Für eine Erntehelferin soll ein Landwirt Sozialversicherungsabgaben nachzahlen. Er zieht mit dem Fall vor das Landessozialgericht.

Kreis Ludwigsburg - Beeren pflanzen und Beeren pflücken: Das sind nach Ansicht des Landwirts aus einer westlichen Kreisgemeinde zwei Paar Schuhe. Jedenfalls beschäftigte er zwischen 2011 und 2013 eine Frau für jede der beiden Tätigkeiten unter anderen Anstellungsmodalitäten und zahlte durch diese Vorgehensweise für keinen ihrer Jobs Sozialabgaben. Nach einer Betriebsprüfung auf dem Hof forderte die Deutsche Rentenversicherung mehr als 5000 Euro Sozialversicherungsbeiträge nach. Dagegen klagte der Bauer.

Das Sozialgericht in Heilbronn stärkte ihm den Rücken allerdings in seinem dieser Tage gefällten Urteil nicht. Es sieht die beiden Tätigkeiten als „einheitliche Beschäftigung in der landwirtschaftlichen Produktion von Beeren“, die mit dem Pflanzen begonnen und mit dem Ernten geendet habe. Das könne man sozialversicherungsrechtlich nicht in unterschiedliche Beschäftigungsverhältnisse auseinanderdividieren, erklärt Richter Joachim von Berg.

Das Sozialgericht sagt: Die Beschäftigungen hängen miteinander zusammen

Das Sozialgericht entschied daher: Dass der Bauer die Frau für das Pflanzen und Pflegen von Beerensträuchern im Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung, für das Pflücken von Beeren aber im Rahmen einer nicht sozialversicherungspflichtigen kurzfristigen Beschäftigungeinspannte, war nicht rechtens. Die Tätigkeiten hätten notwendigerweise miteinander zusammengehangen. Also sei die Sozialabgaben-Nachforderung für alle Fälle, in denen die Frau für ihren Gesamteinsatz mehr als 450 Euro im Monat verdient habe, korrekt gewesen.

Eine sozialversicherungsfreie geringfügige Beschäftigung liegt nur vor, wenn das Arbeitsentgelt im Monat 450 Euro nicht übersteigt. Ebenfalls unter die geringfügige Beschäftigung fällt es, wenn der Arbeitseinsatz in einem Kalenderjahr längstens zwei Monate oder 50 Arbeitstage dauert.

Der Landwirt akzeptiert die Entscheidung allerdings nicht und geht in die nächste Instanz, berichtet der Gerichtssprecher. Mit der Nachzahlungsforderung soll sich nun das Landessozialgericht befassen.