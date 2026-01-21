Kreis Ludwigsburg auf der CMT: Das Blüba zieht, Marbach kämpft – und der schönste Stand kommt vom 3B-Tourismus

Die Touristiker aus dem Kreis Ludwigsburg kämpfen auf der weltweit größten Freizeitmesse um Aufmerksamkeit. Die Voraussetzungen könnten unterschiedlicher kaum sein. Ein Besuch vor Ort.
Wer durch die Gänge der weltweit größten Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit CMT in Stuttgart schlendert, wird förmlich erschlagen von der Flut an Angeboten. Sich bei der Konkurrenz aus nah und fern durchzusetzen, ist keine einfache Aufgabe. Doch die Touristiker aus dem Kreis Ludwigsburg haben selbst einiges zu bieten – wenn auch nur die Kreisstadt selbst ein überregionales Publikum erreicht.