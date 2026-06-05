Kreis Ludwigsburg: Arztpraxen lassen schlechte Google-Rezensionen entfernen

Eine Datenrecherche unserer Zeitung zeigt: Das Phänomen verschwundener Google-Rezensionen betrifft auch medizinische Einrichtungen. Weshalb lassen Ärzte negative Kommentare löschen?
Google-Bewertungen sind für viele Menschen mittlerweile ein Anhaltspunkt, welches Restaurant sie besuchen, welche Werkstatt sie anfahren – oder eben bei welchem Arzt sie versuchen, einen Termin zu bekommen. Ganz verlassen kann man sich auf die Gesamtbewertung nicht mehr. Dahinter steckt ein mittlerweile professionalisiertes Lösch-System. Manche Firmen und Anwälte sind darauf spezialisiert, Google-Bewertungen löschen zu lassen. Eine Kanzlei wirbt auf ihrer Webseite beispielsweise damit, unter den Bewertungen „aufzuräumen“, eine andere bietet ihre Dienste ab 49 Euro pro Bewertung an.