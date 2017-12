Kreis Ludwigsburg An den Wochenenden gibt es jetzt mehr Busfahrten

Im Strohgäu und im Westen des Kreises Ludwigsburg fahren ab jetzt samstags und sonntags mehr Busse.

Kreis Ludwigsburg - Vom Fahrplanwechsel am Sonntag an werden sie am Wochenende doppelt so oft aus Vaihingen beziehungsweise Hemmingen und Schwieberdingen nach Stuttgart-Feuerbach und Zuffenhausen fahren. Das teilt der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) mit. Nach der Fahrplanumstellung am Sonntag werden die Linien 502 und 503 verstärkt. Zwischen Feuerbach und Hochdorf/Enz fährt laut dem VVS am Wochenende bis Mitternacht mindestens stündlich ein Bus. Werktags fahren die Busse bis 20 Uhr im Halbstundentakt. Von Eberdingen, Riet und Nußdorf wird es auch werktags mehr Verbindungen geben.

Verstärkung des Busverkehrs auch Richtung Vaihingen/Enz

Die neue Linie 707 von Mühlacker über Vaihingen nach Roßwag soll das Enzkreisklinikum in Mühlacker besser an Roßwag und die Vaihinger Kernstadt anbinden. Damit soll Vaihingen von Roßwag aus – das zudem zwei neue Haltestellen erhält – besonders am Wochenende besser erreicht werden. Die Linie 707 ersetzt allerdings auch die Linien 576 und 594. Der Busverkehr wird auch auf den Linien 571 zwischen Häfnerhaslach und Sachsenheim sowie 590 von Hohenhaslach nach Vaihingen/ Enz verstärkt. Nach einer EU-Verordnung müssen alle Buslinien, die öffentlich gefördert werden, nach bestimmten Kriterien ausgeschrieben werden.