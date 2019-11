1 Die Polizei hat in Bietigheim-Bissingen einen 32-Jährigen festgenommen. Foto: dpa/Patrick Seeger

Ein Mann randaliert in einem Juweliergeschäft in Sachsenheim und lässt eine teure Halskette mitgehen. Die Polizei nimmt den 32-Jährigen wenige Stunden später fest, nachdem er in einem Discounter eine weitere Straftat begangen hat.

Bietigheim/Großsachsenheim - Ein 32-Jähriger hat am Donnerstag in Großsachsenheim und Bietigheim (Kreis Ludwigsburg) gleich zwei Diebstähle innerhalb weniger Stunden begangen. Der Mann sitzt deshalb in Untersuchungshaft. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Täter gegen 16.15 Uhr in einem Juweliergeschäft in Großsachsenheim randaliert und eine Halskette im Wert von 800 Euro mitgenommen. Mitarbeitern war es nicht gelungen, den Dieb festzuhalten. Anschließend stieg der Mann in einen Zug in Richtung Stuttgart.

Videoaufnahmen helfen bei der Fahndung

Die Polizei identifizierte den Mann, der schon mehrfach auffällig geworden war, anhand von Videoaufnahmen. Sie nahm den 32-Jährigen nach kurzer Fahndung schließlich in einem Discounter in Bietigheim fest. Weil der Randalierer in dem Laden Hausverbot hat, hatte eine Mitarbeiterin gegen 20.45 Uhr ihren Chef informiert. Der Filialleiter sprach den 32-Jährigen an, es kam zu einer Rangelei zwischen den beiden. Die Polizei beendete den Streit. Im Rucksack des 32-Jährigen fanden Beamte weiteres Diebesgut aus dem Supermarkt. Außerdem stellten sie ein Messer und eine Holzlatte sicher. Von der Halskette fehlt bislang jede Spur.