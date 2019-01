Kreis Ludwigsburg 18-Jähriger prallt gegen Ampel – Beifahrer schwer verletzt

Von red 02. Januar 2019 - 07:58 Uhr

Schwerer Unfall in der Nacht zu Mittwoch im Kreis Ludwigsburg: Ein 18-Jähriger ist mit seinem Auto von der regennassen Fahrbahn abgekommen und frontal gegen einen Ampelmasten geprallt. Der Beifahrer ist schwer verletzt.





Stuttgart - Am Mittwochmorgen befuhr ein 18-jähriger Fahrer eines Honda Civic gegen 2 Uhr die Stuttgarter Straße aus Richtung Ludwigsburg kommend in Fahrtrichtung Bahnhof Bietigheim. Am Ende der Rechtskurve, kurz vor der Einmündung zur Freiberger Straße, kam der Fahrer nach Angaben der Polizei auf der regennassen Fahrbahn nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Ampelmasten.

Bei dem Unfall wurde der 18-jährige Beifahrer im Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr Bietigheim, welche mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann vor Ort war, schwer verletzt geborgen werden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 5.000 Euro. Zur Unfallaufnahme waren zwei Streifen des Polizeireviers Bietigheim im Einsatz, der Rettungsdienst unterstützte mit einem Notarzt und einem Rettungswagen.