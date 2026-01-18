Kreis Ludwigbsurg: Neujahrsempfang – Allgaier trauert und Hirschhausen bringt Lacher und Appelle

Ein Schicksalsschlag für Landrat Allgaier überschattet das Fest. Doch Eckart von Hirschhausen schafft mit Humor und Warnungen eine unterhaltsame Brücke – und schwärmt von Ludwigsburg.
Für Ludwigsburgs Landrat Dietmar Allgaier begann das neue Jahr mit einem schweren Verlust: dem Tod seiner Mutter. Aus diesem Grund übernahm am Freitag sein ehrenamtlicher Stellvertreter, Rainer Gessler, die Rede beim traditionellen Neujahrsempfang – und entschuldigte Allgaier vor den zahlreichen Gästen: Politiker, Kommunalvertreter, Wirtschaftsakteure, Polizei und viele mehr.