Kreis Lörrach: Widerstand und Gewalt: Drei Menschen verletzen sechs Beamte

1 Ein Einsatz für eine Streife endet mit sechs verletzten Beamten. (Symbolbild) Foto: dpa/Marijan Murat

Ein Partyabend endet für drei Menschen mit Streit vor einem Club und einem Fluchtversuch. Als die Polizei die drei aufhalten will, sollen sie gewalttätig geworden sein. Sechs Beamte werden verletzt.











Link kopiert



Nach einem Streit vor einem Club in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) haben drei Menschen sechs Polizisten leicht verletzt. Eine Streife wollte sie am Sonntag aufhalten, als sie nach einem Streit mit dem Sicherheitsdienst mit einem Auto davonfahren wollten, wie die Polizei mitteilte. Die zwei Männer und die Frau seien dabei auf die Beamten losgegangen und hätten sie angegriffen. Bei dem Versuch mehrerer Polizeistreifen, die drei vorläufig festzunehmen, leisteten sie laut Polizei weiterhin erheblichen Widerstand.