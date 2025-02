Kreis Lörrach: Ortsschilder von Grenzach-Wyhlen beschmiert

Kompass-4-Test in Baden-Württemberg Kretschmann plant Offensive zur Mathe-Fortbildung für Lehrkräfte

Der verpatzte Kompass-4-Test hat Folgen über die Schärfung des Testkonzepts hinaus. Damit die Schüler in Mathe besser werden, sollen die Lehrer büffeln. So jedenfalls will es Winfried Kretschmann.