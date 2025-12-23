Kreis Lörrach: Graffitis in Schopfheim – Polizei prüft politisches Motiv

Im Kreis Lörrach tauchen Graffitis auf zwölf Gebäuden auf. Es handelt sich um ein Sammelsurium an Sprüchen und Statements. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.

In Schopfheim (Kreis Lörrach) haben Unbekannte etliche Graffitis an zwölf Gebäude gesprüht. Einem Polizeisprecher zufolge handelte es sich um ein Sammelsurium an Sprüchen wie „Fuck Nazis“, Statements zur Wohnungsknappheit und „ACAB“, was ausgeschrieben für „All Cops Are Bastards“ (deutsch: Alle Polizisten sind Bastarde) steht. Die Polizei vermutet einen politischen Hintergrund.

Angebracht wurden die Schriftzüge in der Nacht auf Samstag auf mehreren Fassaden, auch auf der eines leerstehenden Gebäudes und auf den Fensterscheiben eines Immobilienmaklergeschäfts. Die Polizei schätzte den Schaden auf etwa 50.000 Euro.

Polizei muss politischen Hintergrund erst noch prüfen

Nach Polizeiangaben wird ein linksorientierter oder antikapitalistischer Hintergrund vermutet. Ob das tatsächlich der Fall ist, muss noch geprüft werden. Schopfheim sei der Polizei bisher weder für extrem rechte noch extrem linke Gesinnungen bekannt, sagte der Polizeisprecher. Hausbesetzungen habe es in der Stadt bislang keine gegeben.

Zeuginnen und Zeugen, die etwas beobachtet haben, sollen sich bei der Polizei melden. Auch Anwohnerinnen und Anwohner bittet die Polizei um Mithilfe. Sie sollen ihre privaten Videoaufzeichnungen sichten und sich bei verdächtigen Beobachtungen an die Polizei wenden.