Kreis Lörrach: Gesuchter Verbrecher wird an der Landesgrenze entdeckt und verhaftet

1 Die Bundespolizei hat einen wegen mehreren Verbrechen gesuchten Mann in der Nähe der Landesgrenze in Weil am Rhein festgenommen. (Symbolbild) Foto: imago images/KS-Images.de/Karsten Schmalz

Die Bundespolizei kontrolliert routinemäßig im Kreis Lörrach einen Mann. Dabei kommt einiges ans Licht. Der 35-Jährige wird wegen etlicher Verbrechen gesucht, wie sich herausstellt.











Link kopiert



Ein wegen mehreren Verbrechen gesuchter Mann ist in der Nähe der Landesgrenze in Weil am Rhein (Kreis Lörrach) festgenommen worden. Gegen den 35-Jährigen lagen zwei Haftbefehle aus dem Jahr 2024 vor, wie die Bundespolizei mitteilte. Zudem wurde er wegen 18 weiteren Verbrechen von den Behörden gesucht - unter anderem wegen Diebstählen.