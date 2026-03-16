Kreis Lörrach: Gabelstapler fällt von Tieflader auf Autobahn

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Rolf Vennenbernd

Es ist eine Horrorvorstellung: Die tonnenschwere Ladung eines Lastwagens fällt plötzlich von der Ladefläche. Dies ist nun mit einem Gabelstapler im Schwarzwald passiert.











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Ein Gabelstapler ist auf der A5 im Schwarzwald von einem Lastwagen gefallen. Ein Reifen des Sattelzuganhängers sei in der Nacht geplatzt und das Fahrzeug ins Schleudern geraten, teilte die Polizei mit. Dabei rissen vier Ketten, mit denen der Gabelstapler festgezurrt war. Er fiel kurz nach der Anschlussstelle Efringen-Kirchen (Kreis Lörrach) herunter und rutschte über die Autobahn.