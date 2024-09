1 Die Feuerwehr konnte das Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäude verhindern. (Symbolbild) Foto: imago/Manngold

In einer Wohnung in Rheinfelden (Baden) bricht ein Feuer aus. Der Bewohner wird schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Er stirbt noch am selben Tag.











Nach einem Wohnungsbrand in Rheinfelden (Landkreis Lörrach) ist ein 39-Jähriger an seinen schweren Brandverletzungen gestorben. Das Feuer war am Donnerstagmittag aus zunächst unklarer Ursache in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen, wie ein Polizeisprecher mitteilte.