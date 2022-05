1 Nach der Trunkenheitsfahrt ist der Mann seinen Führerschein erst einmal los. (Symbolfoto) Foto:

Diesen Wert bekamen die Beamten im Kreis Konstanz zuvor bestimmt noch nicht zu Gesicht. Dort ergab ein durchgeführter Alkoholtest, dass ein 31-jähriger Autofahrer mit mehr als fünf Promille unterwegs war.















Mit mehr als fünf Promille ist ein 31-jähriger Autofahrer in Baden-Württemberg unterwegs gewesen. Der Mann geriet am Samstagabend in eine Wiese neben einer Bundesstraße im Landkreis Konstanz, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Versuch, zurück auf die Straße zu gelangen, blieb der Mann mit seinem Wagen im Bankett zwischen Fahrbahn und Wiese stecken.

Wegen eines Unfalls verständigte ein unbeteiligter Autofahrer die Polizei. Die Beamten stellten bei der Überprüfung des Manns alkoholbedingte Ausfallerscheinungen fest. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über fünf Promille. Der 31-Jährige musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben. Sein Auto wurde abgeschleppt. Den Mann erwartete eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.