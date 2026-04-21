Kreis Konstanz: 15-Jähriger flüchtet betrunken mit überladenem Auto

1 Vor der Flucht habe der Jugendliche einen Unfall in Hilzingen verzrsacht (Symbolbild). Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 15-Jähriger fährt betrunken von der Polizei davon – im Auto sind mehr Menschen als erlaubt. Wie die Polizei den Wagen schließlich stoppen konnte.











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Ein betrunkener 15-Jähriger ist mit einem überladenem Auto vor der Polizei geflüchtet. Zuvor habe der Jugendliche einen Unfall in Hilzingen (Landkreis Konstanz) verursacht, teilte die Polizei mit. In dem Auto saßen zwei Kinder im Alter von neun und zehn Jahren sowie vier Erwachsene. Darunter befand sich auch der Halter des Wagens. Das Auto sei allerdings nicht für sieben Menschen ausgelegt gewesen.