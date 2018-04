Kreis Karlsruhe Nach Unfall in Auto eingeklemmt

Von red/aks 10. April 2018 - 15:32 Uhr

Eine Frau wird bei einem Verkehrsunfall in ihrem Auto eingeklemmt. Die Feuerwehr befreit die Schwerverletzte, die danach von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht wird.





Karlsruhe - Drei schwerverletzte Frauen sowie ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Bilanz eines Frontalzusammenstoßes, der sich am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 555 bei Waghäusel-Kirrlach (Kreis Karlsruhe) ereignet hat.

Laut Polizei fuhr die 42-jährige Fahrerin eines VW die Landstraße 555 von der Autobahnanschlussstelle Kronau kommend in Richtung Kirrlach. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet sie auf gerader Strecke kurz vor dem Kreisverkehr bei Kirrlach zu weit nach links und stieß frontal mit dem entgegenkommenden Hyundai einer 52-Jährigen zusammen.

Die Hyundai-Fahrerin erlitt durch die Wucht des Aufpralls schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und wurde in ihrem Auto eingeklemmt. Nachdem sie von Rettungskräften befreit wurde, flog sie ein Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus. Die Unfallverursacherin sowie ihre 44-jährige Beifahrerin erlitten ebenfalls schwere Verletzungen, auch sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

25.000 Euro Schaden

An den beiden Autos entstand ein Schaden in Höhe von rund 25.000 Euro. Der betroffene Streckenabschnitt der Landstraße 555 musste nach dem Unfall bis etwa 9.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Dadurch kam es zeitweise zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.