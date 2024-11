Kreis Karlsruhe: Nach Mercadona-Trend: Dating mit pinken Einkaufskörben im Supermarkt

1 Diese pinken Einkaufskörbe sollen das Kennenlernen erleichtern. Foto: privat

„Schnappt euch einen pinken Einkaufskorb und zeigt damit, dass ihr offen für ein Kennelernen seid" – Alina Völkle setzt in ihrem Supermarkt in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) mit einer ausgefallenen Aktion aufs Kennenlernen beim Einkaufen.











Als Alina Völkle mit ihrem Verlobten in diesem Sommer auf Mallorca Urlaub machte, bemerkte das Paar beim Einkaufen in spanischen Supermärkten die ein oder andere umgedrehte Ananas in den Einkaufskörben anderer Kundinnen und Kunden. Was es damit auf sich hat, erfuhren die beiden erst später aus dem Radio. Dabei handelte es sich um eine Flirt-Aktion für Singles, den sogenannten „Mercadona“-Trend. Mit einer Ananas im Korb machten Singles ihre Datingbereitschaft deutlich. Völkle gefiel die Idee so gut, dass sie eine ähnliche Kennenlern-Aktion in ihrem eigenen Supermarkt in Waldbronn (Kreis Karlsruhe) etablierte.