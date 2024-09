1 Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. (Symbolbild) Foto: imago/Martin Wagner

In einem Autohaus in Ettlingen kommt es am Mittwochabend zu einem Brand. Ein Mitarbeiter will die Flammen löschen und wird dabei schwerst verletzt.











In einer Halle eines Autohauses in Ettlingen (Landkreis Karlsruhe) ist am Abend ein Feuer ausgebrochen. Ein Mitarbeiter habe versucht, das Feuer zu löschen, und sich dabei lebensgefährliche Verletzungen zugezogen, teilte die Polizei mit. Der Mann sei in eine Spezialklinik gebracht worden.