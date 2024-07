Kreis Karlsruhe: 33-Jähriger verletzt und mutmaßlich ausgeraubt

1 Ein Mann ist mutmaßlich ausgeraubt worden. (Symbolbild) Foto: dpa/Soeren Stache

Ein Passant findet einen Verletzten. Er soll ausgeraubt worden sein. Der oder die Täter sind noch unbekannt.











Link kopiert



Ein 33-jähriger Mann soll an der Bundesstraße zwischen Pfinztal und Walzbachtal (Kreis Karlsruhe) verletzt und ausgeraubt worden sein. Er kam mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Der oder die Täter sind nach ihren Angaben bislang unbekannt, die Polizei fahndete nach der mutmaßlichen Tat am späten Montagabend unter anderem mit einem Hubschrauber.