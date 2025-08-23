Kreis Kaiserslautern: Verdächtiger nach Messerattacke auf Kind gefasst

Ein zehnjähriges Mädchen aus der Pfalz wird in der Nacht zum Donnerstag mit einem Messer schwer verletzt. Jetzt ist der 22-jährige Tatverdächtige festgenommen worden.
Nach einem Messerangriff auf ein zehnjähriges Mädchen im pfälzischen Schallodenbach (Kreis Kaiserslautern) hat die Polizei den Tatverdächtigen gefasst. „Die Person wurde zweifelsfrei identifiziert“, teilte das Polizeipräsidium Westpfalz mit. Ein Hinweis aus der Bevölkerung habe die Ermittler auf die Spur des Verdächtigen gebracht. Er sei am Samstagmorgen bei Schneckenhausen widerstandslos festgenommen worden. Der Mann soll am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Schneckenhausen ist ein Nachbarort von Schallodenbach.