Bei einem Scheunenbrand im Kreis Heilbronn sterben sieben Pferde. Ein lauter Knall ging dem Feuer voraus – die Brandursache ist dennoch unklar.









- Sieben Pferde sind bei einem Brand in einer Scheune in Neuenstadt am Kocher (Landkreis Heilbronn) gestorben. Was den Brand in der Nacht auf Sonntag auslöste, war zunächst nicht bekannt. Zeugen wollen nach Angaben der Polizei jedoch kurz zuvor einen lauten Knall gehört haben.

Vier Pferde gerettet

Aus dem brennenden Gebäude konnten vier Pferde gerettet werden. Sechs Menschen erlitten eine Rauchvergiftung. Der Sachschaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt.