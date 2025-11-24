Trickbetrug als vermeintliche Polizisten, Diebstahl, Drogenhandel: Zwei junge Männer haben im Kreis Heilbronn wohl einiges auf dem Kerbholz. Jetzt sind sie in Untersuchungshaft.
Weil sie im Kreis Heilbronn Senioren um ihr Geld gebracht, gestohlen und mit Drogen gedealt haben sollen, sind zwei junge Männer in Untersuchungshaft gekommen. Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft zufolge durchsuchten Ermittler bereits Anfang November ihre Räume und stellten unter anderem Falschgeld und mutmaßliches Diebesgut sicher.